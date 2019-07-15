苗栗叔侄捕魚 叔溺水失蹤獲救無生命跡象 19:362019/07/15 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣消防局獲報後派員前往搜救。（何冠嫻翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搜救人員分組搜救彭男。（何冠嫻翻攝） 苗栗縣彭姓叔侄15日下午3點多在苗栗市特教學校對面後龍溪河域網魚，叔叔於深約1至2公尺的溪水張網捕魚，不慎失足溺水不見蹤影，侄子趕緊打電話報案，搜救人員至6點尋獲彭男，但他已無生命跡象送醫急救。 50多歲彭姓男子與侄子到後龍溪南岸河域拉網捕魚，彭男穿著長褲下水，走到水域中間突下沉不見人影，侄子救援不即且身上未帶手機，立刻跑回家報案。 苗栗縣消防局獲報後，隨即通報苗栗特搜、後龍、公館消防分隊人車前往搜救，分組進行岸巡、水上及水下搜尋，於傍晚6點多尋獲彭男，送苗栗醫院急救。 (中時 ) #苗栗 #侄子 #後龍溪 #急救 #苗栗縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 弘光攜手社區開急救課 老少共學樂趣多 11:082019/07/11 生活 關係交好！ 湖北省京劇院全團首抵台 苗栗先演出 18:232019/07/11 生活 苗栗YouBike服務中心啟用 徐耀昌當直播主推好康 19:412019/07/12 生活 保存苗栗陶文化 文觀局推陶藝養根計畫 19:422019/07/12 生活 Youbike成立服務中心 徐耀昌玩直播 04:102019/07/13 地方新聞 陳水扁苗栗三義簽書會 300扁迷到場支持 15:072019/07/13 政治 苗栗砍人案攻堅 兇嫌輕生拒捕命危 16:092019/07/13 社會 坐擁樹林綠地 慈濟基金會首座日照中心苗栗開幕 16:472019/07/13 生活 吸引南北遊客目光 苗栗茶陶在西湖服務區設櫃 21:112019/07/13 生活 弘光東協廣場辦活動 移工闖關學保健及CPR 14:272019/07/15 生活 社會熱門新聞 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 年輕美妹主動約炮 科技男銷魂後GG - 社會 燈火管制？金門無預警停電 影響12000餘戶 - 社會 - 中時 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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