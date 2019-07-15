搜救人員分組搜救彭男。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣彭姓叔侄15日下午3點多在苗栗市特教學校對面後龍溪河域網魚，叔叔於深約1至2公尺的溪水張網捕魚，不慎失足溺水不見蹤影，侄子趕緊打電話報案，搜救人員至6點尋獲彭男，但他已無生命跡象送醫急救。

50多歲彭姓男子與侄子到後龍溪南岸河域拉網捕魚，彭男穿著長褲下水，走到水域中間突下沉不見人影，侄子救援不即且身上未帶手機，立刻跑回家報案。

苗栗縣消防局獲報後，隨即通報苗栗特搜、後龍、公館消防分隊人車前往搜救，分組進行岸巡、水上及水下搜尋，於傍晚6點多尋獲彭男，送苗栗醫院急救。

(中時 )