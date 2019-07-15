偏遠地區就醫可近性差，孕婦難以如期進行產檢。根據國健署2017年出生統計年報，國內早產比率為9.69％，高於平均值的縣市以偏遠、原住民地區居多，包括台東、南投等。另一項統計資料亦顯示，原鄉新生兒、嬰兒的死亡率明顯高於全台平均。

根據2017年出生統計年報，懷孕周數低於37周（早產）的比率，有9個縣市高於平均值，包括桃園市、台中市、基隆市、新竹市、彰化縣、南投縣、屏東縣、台東縣及連江縣，多為偏遠地區及原鄉所在地。其中，又以台東縣比率最高，佔11.88％，2至3名則是連江縣及新竹縣，各佔11.29％及11.22％。

除了早產比率較高，原住民地區新生兒、嬰兒的死亡率亦明顯高於平均。衛福部照護司專門委員顏忠漢引用統計處資料指出，2012至2016年間，國內新生兒、嬰兒的死亡比率分別為千分之2.2至2.5、千分之3.6至4.1，但在原住民地區則是千分之3.2至3.9、千分之4.9至5.8，值得關注。

針對偏鄉、原鄉的狀況，新生兒科醫學會監事、馬偕醫院醫學新生兒科主治醫師彭純芝表示，臨床上普遍認為，這些地區的民眾因就醫不便，產檢難以規律進行。以台東為例，去一趟醫院可能得花上2個小時，這是都會區所難以想像的困境。

彭純芝進一步表示，理想中的懷孕年齡應為23、24歲，在都會區的早產兒多為高齡生產所致，而偏鄉、原鄉則是過於年輕就懷孕。若加上資訊不發達，沒有接觸產檢過程中的衛教資訊，新生兒、嬰兒的死亡比率亦可能增加。

國健署婦幼健康組組長林宜靜提醒孕婦，除了應定期產檢，確認胎兒和母體的健康，懷孕期間亦需留意貧血、缺乏維他命D、蛀牙的問題，建議可服用鐵劑，適時進行戶外活動，並加強口腔衛生。懷孕期間最忌喝酒、吸菸，孕婦需多注意。

(中時 )