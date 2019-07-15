苗栗縣發展休閒農業區表現亮眼，今年全國績優休閒農業區評鑑，38區獲獎農業區中苗栗縣佔8區，15日苗栗縣長徐耀昌到三義雙潭休閒農業區張貼紅榜，肯定休區團隊努力的付出。

大湖鄉薑麻園及三義鄉雙潭休閒農業區奪得最高榮譽的卓越獎，三義鄉舊山線、公館鄉黃金小鎮、通霄鎮福興南和等休閒農業區獲模範獎，而大湖鄉馬那邦、西湖鄉湖東及南庄鄉南江等休閒農業區獲頒茁壯獎殊榮。徐耀昌15日到雙潭休閒農業區張貼紅榜外，另指示農業處相關主管赴其他獲獎區致賀。

雙潭休閒農業區理事長陳英仁表示，雙潭擁有富饒文化藝術與自然景觀，2007年得到十大經典農村肯定之後，加倍努力整合農業資源，結合在地特色店家、2代返鄉青農的創意、發展食農教育等，推出小旅行與系列特色活動，並活化閒置的旅客中心，提升旅遊品質。雙潭休區本季安排工藝主題，9月接續有田野饗宴、花好月圓等特色活動，盼國內外遊客到此享受在地藝術文化與食農體驗。

徐耀昌表示，縣府團隊、各休閒農業區、農會及公所共同努力，讓苗栗縣在評鑑中成為最大贏家，並對各休區的工作夥伴卯足全力、不眠不休的籌畫準備表揚致意，期許休區團隊再接再厲，締造更好佳績帶動三義經濟發展。

(中時 )