大魯閣草衙道上月28日引進KENEBO、THREE、SK-II等16家歐、美、日美妝，17日前9折起。（大魯閣草衙道提供）

大魯閣草衙道的網美餐廳SUNNY QUEEN隸屬千葉餐飲集團，是高雄獨家店。（大魯閣草衙道提供）

大魯閣草衙道的網美餐廳SUNNY QUEEN隸屬千葉餐飲集團，是高雄獨家店。（大魯閣草衙道提供）

大魯閣草衙道伊萊克斯直營店設有開放式Life Kitchen，不定期有廚藝活動。（大魯閣草衙道提供）

大魯閣草衙道的法雅客店內有高雄獨家的Canon概念店，是全台第5店。（大魯閣草衙道提供）

韓星孔劉代言的韓國兒童家具iloom在大魯閣草衙道開南部首店。（大魯閣草衙道提供）

夜店風的保鈴球館 VIP室曾有藝人梁文音、嚴爵、毛加恩等包場，也有人用來求婚、聯誼或舉辦企業活動，設有4個球道，適合30人包場，平日2小時8400元、假日9900元。（大魯閣草衙道提供）

大魯閣草衙道24日前有亞洲首發的Kuroro宇宙氣墊喵樂園，假日最高超過300人次遊玩。（郭家崴攝）

大魯閣草衙道23日前有積木狂想夢工廠，展出寶可夢和雪寶等可愛積木展品。（郭家崴攝）

高雄大魯閣草衙道有日本唯一授權的鈴鹿賽道樂園，以親子客為大宗，新光三越2017年底接手經營，去年3月起陸續優化館內品牌，包括3C家電、家用、休閒、美妝、餐飲等陸續改裝，全面增加「體驗」服務，258櫃有80個新品牌，1.8萬坪百貨營業面積優化超過千坪，讓吃的、用的、玩的體驗更豐富。

全台最大、超過300坪的VR虛擬實境專區去年10月成立，上月底斥資超過600萬元改裝昨（15日）重新開幕，7個獨立空間包含1個可供4人連線的 VR電競場域，連同新增的兒童遊戲共逾40種遊戲。

大魯閣草衙道總經理楊宗榮表示，大魯閣草衙道2016年5月開幕， 百貨營業面積1.8萬坪，業績占比最高百貨零售50％、其次是餐飲35％、娛樂15％，來客累計3300萬人次，今年1月至今因舉辦各項活動和改裝效益，業績較去年增3％、人潮多 7％，來客中30歲至49歳消費主力客群占7成，以地區來看高雄本地客占7成、 台灣各地觀光客占2成、港澳居多的外籍觀光客占1成。今年預計會有1000萬人次到訪，業績挑戰年増5億元、上看35億元。

暑假期間為迎新大量親子客，24日前有亞洲首發的Kuroro宇宙氣墊喵樂園，25日至8月4日有南部獨家多美小汽車節、25日至10月23日有巧虎電影互動嘉年華主題特展、8月9日至9月17日有嚕嚕米限定快閃店。

除更新娛樂休閒，同步強化百貨零售，包括上月28日引進KENEBO、THREE、SK-II等16家歐、美、日美妝品牌，設有10間頂級護膚室，也引進全系列Baby養護商品。

3C在原有的遠傳、OPPO、小米、SAMSUNG後，加入iStore和涵蓋高雄獨家Canon概念店的法雅客；32個家用品牌則有伊萊克斯直營店、天妮絲名床等高雄獨家櫃；超過30家餐廳、26個小吃品牌、15個伴手禮及咖啡廳中，百年老字號泰山汕頭火鍋、紅到馬來西亞的台灣餐廳SUNNY QUEEN、南台灣獨家的美式餐廳貳樓等10家高雄獨家都是新焦點。

(中時 )