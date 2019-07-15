通訊軟體瘋傳警政署將發布9名高階警官異動名單，其中包括台南市警察局長黃宗仁將回任警政署副署長。警政署今下午表示，尚未接獲人事單位通知，「不否認也不證實」。

自由時報今天報導，警政署即將發布高階警官調動之際，近日LINE通訊軟體卻瘋傳一份9人調動名單，內容包括黃宗仁將回任警政署副署長，遺缺由警政署警政委員周幼偉接任。

報導指，警政署公關室主任謝進賢將接任宜蘭縣警察局局長；桃園市警察局桃園分局長翁群能接任苗栗縣警察局局長；警政署保安警察第二總隊副總隊長顏旺盛接雲林縣警察局局長；警政署保安組長張樹德接嘉義市警察局局長。

另外，台北市警察局中正第一分局分局長廖材楨接警政署基隆港務警察總隊總隊長；台北市警察局松山分局分局長呂新財接警政署保安警察第六總隊副總隊長；新北市警察局海山分局分局長王順益接警政署保防組副組長。

對此，警政署下午僅表示，尚未接獲人事單位提供相關異動名單，不證實也不否認。

(中時電子報)