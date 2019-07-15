流經田尾、北斗的清水溪排水整治與清淤工程，預計年底完工。（謝瓊雲攝）

流經田尾、北斗的清水溪排水整治與清淤工程，預計年底完工。（謝瓊雲攝） 員林石笱排水目前工程執行進度達62％，緊接著將進行沿岸景觀美化，預計明年中完成。（謝瓊雲攝）

流經田尾、北斗的清水溪排水整治與清淤工程，預計年底完工。（謝瓊雲攝） 員林石笱排水目前工程執行進度達62％，緊接著將進行沿岸景觀美化，預計明年中完成。（謝瓊雲攝）

颱風季將來臨，彰化縣加緊排水整治工程，彰化縣長王惠美15日一早馬不停蹄，前往溪州鄉下田路成功橋視察舊濁水溪排水溪州段，和獲得前瞻計畫經費補助的北斗清水溪、大村員林石笱排水等三處，視察排水清淤整治工程，希望包商加快趕工完成。

王惠美表示，雨季將屆加上極端氣候，豪大雨常造成縣內積水、淹水災情，縣府針對北斗舊濁水溪、溪墘厝排水、內三排水等3件排水疏濬維護及護岸加高等工程，自籌900萬元辦理改善。

另外，總長約8.13公里，自田中流經田尾、北斗的清水溪排水工程，進行2座橋梁改建，將護岸加高，沿途約有5公里長滿雜草及汙泥，需進行清淤工作；而石笱排水五期二工區工程，包括1.6公里的兩側擋土牆及各6公尺的堤岸道路，目前執行進度已達近62％。

王惠美強調，清水溪、石笱排水兩岸皆各獲前瞻計畫補助約8000萬元經費，兩案預計在今年年底可完工，尤其全長21公里的石笱排水，斥資總經費達23億、歷時十年，令地方企盼已久，她將要求工程單位務必如期如質完工。

王惠美說，石笱排水沿岸景觀美化工程最晚在明年六月完工，屆時排水、防洪效率等將更能提升保障民眾安全，希望在施工過程中大家都來協助監督，讓工程品質可以更好。

(中時 )