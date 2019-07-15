孫協志2015年與韓瑜離婚後，近日與小他11歲的夏宇童遭爆秘戀，吳宗憲15日主持中天節目《小明星大跟班》談及此事立刻回應，「祝福啊！」他認為男未婚女未嫁，對於兩人發展樂觀其成，雖然孫協志更早之前曾被拍到送斯亞返家，但當時男方對外強調兩人只是朋友，吳宗憲認證，「斯亞也跟我說這事太烏龍，根本沒這件事，都是好朋友。」

季芹剛好錄同場節目，身為5566成員王仁甫的老婆，她被問到孫協志遭傳秘戀笑回，「我沒跟老公到濟州島錄影，加上工作緣故沒碰到面，不是很清楚耶。」但她祝福，「男未婚女未嫁，如果是真的，當然也很祝福協志哥，我們本來就希望他可以找一個對象。」話才剛結束，吳宗憲接口神救援，他笑喊，「仁甫跟我說了，誰不想離啊。」引起現場一陣笑聲。

有趣的是，吳宗憲自封「藝能界公道伯」，他在阿翔、謝忻爆出婚外情後，邀女方上節目被婉拒，被問到孫協志是否跟阿翔、謝忻一樣談地下情，他直喊，「不要問我謝忻，不再搭理此事。」孫協志經紀人對此表示，「謝謝大家關心，不多作回應。」

(中時 )