劉傑中、吳俊諺、唐振剛15日現身「八大行腳節目第一等系列、《繞著地球跑》聯合造勢」宣傳記者會，劉傑中轉當外景主持人，他表示當記者時常因工作飛到國外，機動性非常強，所以不擔心突發狀況，反而擔心「情緒」不夠飽滿。主持《世界第一等》的唐振剛分享最驚險的主持經驗，他有次到加拿大與成年棕熊一起錄影，人熊黏緊緊，甚至還可以感受棕熊的氣息，真的是生死一瞬間。

唐振剛回憶那次綜熊驚險記，製作單位找到加拿大有人飼養棕熊跟北極熊，主人坦言棕熊野性難馴，要非常小心，他因為節目需要，得跟棕熊搭肩主持，唯一可以馴服棕熊的主人卻因為拍攝緣故，只能站在鏡頭後，唐振剛與棕熊排排站，心裡相當緊張，甚至還感受到牠濃厚的氣息。不過有趣的是，他結束工作後，第一件事卻不是趕快離場，而是與棕熊自拍，膽子非常大。

吳俊諺（鮪魚）主持《台灣第一等》，他雖然入行13、14年，但每次去到台北以外的地方都是為了簽唱會匆匆來去，因為主持節目的緣故，真的感受到台灣之美。他提及印象最深刻的主持經驗，是到屏東監獄做醬油，當時有個獄友跑來說是粉絲，他當下很感動，覺得社會要給更生人機會，雖然他們做錯事情，但只要努力，還是希望大家擁有開放的心，給他們重新開始的可能。

(中時 )