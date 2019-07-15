獲44.805%支持度！ 藍營「最強棒」韓國瑜出戰2020

郭台銘。（中時資料照）

國民黨總統初選民調今日公佈，郭台銘支持率僅27%慘輸韓國瑜的44%，跌破原先名嘴們的眼鏡。常在網路上針砭農業時事的「一級嘴砲技術士」分析郭台銘為什麼初選敗陣？他提出致命原因是「輕信國民黨」老班底來迎擊韓國瑜，是一場註定失敗的賭注。

「一級嘴砲技術士」在臉書指出，郭台銘的財力無庸置疑，他想幹什麼就幹什麼，他不用像其他民代要去向金主低頭，說到鴻海或是永齡基金會的民間贊助，他連股東都不用過問。

「一級嘴砲技術士」爆料表示，眾所皆知，郭董在宣布參選之後，他在各縣市都派駐了一個小組，這些人有的從深圳、鄭州、休士頓、威斯康辛等地調回台灣，針對各地的產業發展和投資環境作了一個初步的盤點。在資金的挹注上也沒在跟你客氣，鴻海內部人士曾私下碎念：小編就花了一千，後面還要追加一千五，但我們根本不知道花到哪邊去了？

「一級嘴砲技術士」特別註明：「一千，一千五，單位是『萬』」。郭董首富拚選舉氣勢，果然霸氣十足。

但錢是花出去了，成效呢？以一般的企業經營來看，如果一個投資案換來的是極為難堪的結果，別說對股東交代，老闆會先把你砍成兩半。

「一級嘴砲技術士」認為，郭台銘在4月25日宣布參選，他花了三個月給了我們一個啟發：除了有錢，更要有人。

好的團隊可以讓你扶搖直上，不好的團隊會讓你淚崩抓狂。更別說專蹭富人的蟑螂。鴻海原「一級嘴砲技術士」分析，本的團隊是製造、資通、金融等產業背景的專才，「選舉」不是他們的擅長，這次除了找了頗有爭議的外部力量，另一個致命的是「輕信國民黨」。

「一級嘴砲技術士」強調，別忘了，今天的國民黨是2014、2016被民進黨打趴的政黨，2018只是躲在路邊垃圾桶裡沒有被人爆打，然而，郭董卻想靠著國民黨的老班底來迎擊韓國瑜，這是一場註定失敗的賭注。

(中時電子報)