愛美女性除了皮膚要美白之外，不少人也很在意牙齒美白，但使用美白產品時千萬要謹慎，否則得不償失！近日有醫師在節目中分享個案，一名女大生為求牙齒潔白，隨意購買「潔牙粉」來使用，沒想到整張臉竟因此染上蜂窩性組織炎！

醫師在節目中說到，曾遇過一位約20歲的女大生，想讓自己的牙齒更潔白，但因使用美白牙膏都不見效，又非常害怕看牙醫，便在網路上購買一款連「五金行」都買的到的「潔牙粉」來使用。

使用不久後，該名女大生便漸漸發現自己臉部開始腫脹，連眼皮都打不開，更出現心跳加快及發燒現象。到醫院檢查後才發現，牙齦已被腐蝕性極強的潔牙粉破壞，細菌鑽進牙齦，才使整張臉感染蜂窩性組織炎。醫師說，再嚴重點甚至可能會導致腦部栓塞。

來路不明別亂用 任何美白方式都應先評估

中華民國牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會主任委員黃明裕表示，一般來說，「美白」的定義比較廣，可包含常見的如美白牙膏等產品，以及診間較專業、透過藥劑氧化還原反應來達到美白效果的「漂白」等方式（如冷光美白）。

但黃明裕表示，不論是哪種美白方式，都必須以健康的牙齒為基礎才能施作。

黃明裕建議，不論是選擇至診間美白還是居家美白，都應先到牙科診所做完整的牙齒健康評估，才能進行。另外，來路不明的產品也不要胡亂使用，或是先請專業醫師幫忙評估、確認產品安全無虞後，再做使用。

以案例中的女大生為例，刷牙刷到蜂窩性組織炎，便可能是患者本來口腔就有發炎、病變等情形（如蛀牙、牙齒有裂痕等），再加上使用來路不明的產品（五金行都能買到的潔牙粉），才會導致這種情況發生。

牙齒美白產品 建議不要天天使用

黃明裕指出，通常這種主打具有美白效果的產品（如美白牙膏、美白潔牙粉等），為了去除日常飲食造成的牙齒染色，其成分顆粒會較大、較粗，方便利用摩擦力，將牙齒表面的色素去除，因此使用上應更加小心。建議刷牙時動作要輕、慢、小，以一次2顆牙齒的方式慢慢刷，才不會造成牙齒或牙齦損傷。

另外，黃明裕也提醒，牙齒美白產品天天使用容易損傷牙齒，建議2～3天使用一次即可，平常可與其他潔牙產品交替使用，才是較為安全的潔牙方式。

美白方式五花八門 到底該DIY還是找牙醫？

林口長庚紀念醫院美容牙科講師級主治醫師梁晁華表示，目前美白牙齒的方法，大致可以分為診間美白與居家美白2類。診間美白常見的像是噴砂美白、強力美白及陶瓷貼片；居家美白則有藥劑與牙托2大基本方式。

（圖片來源：吳孟瑤整理，蕭智綸繪製）

診間美白的優點是效果好，可依不同狀況做療程選擇，缺點是價格較高、回診較花時間；而居家美白的優點則是方便、可在家使用，價格也較偏低，但若使用不當或停留過久，也有讓牙齦或周遭的口腔軟組織灼傷的風險，因此建議仍要配合醫師、遵照指示使用才較為安全。

(中時電子報)