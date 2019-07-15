館長陳春蘭表示，透過青年考古營隊，培育年輕學子對考古學的知能及興趣，進而成為文化資產保護與永續經營的生力軍。(吳亮賢翻攝)

新北市立十三行博物館推出今夏最全方位的考古營「青年考古趣—科技與考古」，讓學員一次打包挖掘測量、文物修復以及科學研究等考古專業技能，16日上午10點開放報名，歡迎15到18歲的青年朋友參加。

十三行博物館於8月17日、18日及8月24日、25日辦理兩梯次「青年考古趣—科技與考古」，明日起開放報名，每梯次招收20名學員，共40名，活動費用每人400元。

十三行博物館首度以科技考古為主題，規劃「修復科學」與「科技分析」2個專題課程，搭配一系列陶器紋飾創作以及文物修復等實務操作，並於新北考古公園考古探坑進行挖掘與測量，整合知識與技能，學習多面向的考古工作。

十三行指出，此次特別邀請中央研究院歷史語言研究所助研究員王冠文，分享如何用科學儀器分析考古出土玻璃珠，透過文物造型與化學成份探究臺灣與海外貿易的關係，課程精彩可期。

館長陳春蘭表示，青年朋友是博物館重要的推廣對象，期望透過青年考古營隊，培育年輕學子對考古學的知能及興趣，進而成為文化資產保護與永續經營的生力軍。

(中時 )