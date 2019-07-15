英雄電影系列漫威在去年底宣布將推出一部以華人超級英雄為主角的獨立角色電影《上氣》（Shang-Chi）讓不少粉絲相當興奮，更有許多華人影星被點名可能將出演這位男主角，其中包含早已在好萊塢發展許久的港星吳彥祖和呼聲很高的彭于晏，不過今日傳出兩大選角條件，讓這些熱門人選都被可能要落選。

漫威首部華人英雄電影《上氣》（Shang-Chi），開出男主角需在29歲以下的規定，讓許多男演員都超過年齡限制。（圖／翻攝自IG）

原因是今日外媒指出，漫威正式為《上氣》挑選男主角，但條件是必須要會武術且是華人血統，重點年齡要在20到29歲之間。

年齡的規定讓之前呼聲很高的幾位人員紛紛被刷掉，如44歲的吳彥祖、37歲的彭于晏、35歲的麥可馬赫與史蒂芬元、31歲的林路迪，目前只剩曾在電影《沙贊！》飾演長大版「尤金」的羅斯巴特勒（Ross Butler）有機會入選，但大部分的影評及粉絲都認為，極有可能會讓這些人去演其他角色，而男主角則是找來全新的面孔演出。

目前只剩曾在電影《沙贊！》飾演長大版「尤金」的羅斯巴特勒（Ross Butler）有機會入選。（圖／翻攝自IG）

《上氣》來自1973年漫威漫畫中一位在中國出生的世襲武術家，「上氣」的父親是漫畫中的反派傅滿洲，他從小與世隔絕、接受各種武術訓練，傳統的拳法、雙截棍、劍術等。他沒有任何超能力卻習得所有中國武術的精髓，和黑寡婦一樣是少數沒有超能力、卻能與超能力者並駕齊驅的超級英雄。

(中時電子報)