將投入明年立委選戰的林義鋐醫師，15日針對國民黨總統初選結果已塵埃落定，高雄市長韓國瑜以44.8％勝出，將獲得國民黨提名代表角逐2020年總統大住；林義鈜呼籲各陣營的候選人，應當以贏回2020之大局為重，團結才是國民黨勝選之道。

林義鋐指出，民進黨在6月13日已確定，由現任總統蔡英文代表爭取連任，國民黨則是晚了1個月才確定由高雄市長韓國瑜出線角逐總統大位；從幾次由民調公司所做的分析，支持韓國瑜的選民年齡層約莫在50歲以上。但比起年輕人對於蔡英文的支持度，韓國瑜顯然有需要努力的空間。

林義鋐說，太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，除爭取更多年輕人支持外，亦將使台北市長柯文哲邊緣化；若柯文哲被邊緣化進而造成兩大黨對決局勢，國民黨該如何因應？又該如何讓其他不同理念選民支持國民黨？此乃國民黨現應思考的問題所在。

本身是國民黨員的林義鋐表示，韓國瑜應當整合的除中間選民外，還有那些被稱為菁英藍、經濟選民與淺綠的支持者。韓國瑜絕無法以一己之利獲得上述選民族群的認同，仍須依靠郭台銘與王金平加以整合。郭台銘對於產業建設與經濟發展有其獨到見解，能夠協助國民黨建立一套政策白皮書，從而爭取認同、獲得選票；王金平長期經營地方、與地方仕紳關係良好，不論藍綠皆讚譽有加。

林義鋐說，若韓國瑜能夠化解爭議、凝聚國民黨共識，並與此次其他競爭者共商發展之道，勢必能夠爭取到更多不同階層支持者的認同。對國民黨而言，每一張票都是珍貴且不容失去的，該如何把握好每一位選民的支持，除了靠候選人的努力之外，也要靠黨的內部整合才能夠面對2020大選。

林義鈜強調，團結皆未必勝選，何況不團結？希望這些候選人能以大局為重，讓國民黨能夠重返執政，取得藍天的榮耀。

(中時 )