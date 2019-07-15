南韓總統文在寅15日在總統府開會時，批判日本加強對南韓半導體原料出口管制之舉，他表示，「將過去的問題和經濟問題混為一談，乃與兩國關係發展的歷史背道而背道而馳。」他同時警告說，南韓企業的進口對象已朝多角化及國產化發展，結果將使日本經濟遭受到更大的受害。

日本政府7月4日起對南韓半導體原料等強化出口管制，文在寅對此表達了強烈的不滿，他指出，「沒有外交上的努力和協商，閃電式地採取片面的措施」。

文在寅同時強調，南韓企業為擺脫對日本的依存，半導體原料等的進口對象已朝多角化及國產化發展，將對日本經濟造成更大的受害。他還向南韓國內喊話說，「我國企業也許會經歷一時的困難，但過去好幾次都憑借著全民的團結努力克服了經濟危機，這次也定能克服困難過去」。

日本指出，南韓進口可能轉作武器用途的戰略物資疑似已外流至北韓。文在寅對此表示，「這對於在制裁的框架中全力發展南北韓關係以及促進朝鮮半島和平的南韓政府而言是重大挑戰。」

日韓雙方在上周首度舉行有關半導體原料進口管制的事務層級磋商，但雙方的隔闔卻越來越明顯。在南韓的輿論對日觀感日漸惡化之下，文在寅總統似乎特意展現出嚴厲對抗日本的姿態。

(中時 )