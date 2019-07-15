韓「驚悚片女王」裕善主演電影《真犯》。該片上周在韓上映，便獲得了許多媒體與觀眾的強力支持，並力讚是「今年最精彩的追擊型驚悚片」，預定19日在台上映。

而有「驚悚片女王」之稱、在片中飾演嫌疑犯妻子的裕善（網路又譯柳善），為作品貢獻爆炸性演出，甚至有許多哭戲的表現。她平時就愛閱讀推理小說，雖自認推理能力比別人強，卻透露在閱讀本片劇本時，始終沒能猜到結局走向，劇情曲折懸疑讓裕善也臣服：「沒能猜到結局」。「驚悚片女王」裕善與宋詩曦（又譯宋清晨）演技較勁毫不退讓，觀眾彷彿像在看激烈對打戲，一刻都無法喘息。

裕善透露：「去年3月左右接到劇本，當時我們一家人在孩子的春假期間旅遊，當時用手機讀了劇本，沒想到卻一氣呵成讀完。雖然我自認推理能力強，但始終沒能猜到結局走向。當時我想，如果這部作品被拍成電影，完成度一定會很高，再加上得知宋詩曦已確定演出，很期待跟他共同合作。」她有很多激動落淚的演出，幾乎90%都是感情戲。

她分析劇本功力高超，並在每個場景準備各種版本感情表達方式，調節角色情緒強弱、堆疊角色個性，演出常一次OK，讓導演讓導演嚇了一跳，豎大拇指：「裕善把我的理想構圖完美呈現，一直帶給我驚喜。」 不僅如此，電影《模犯母親》導演鄭根燮也讚「是一部描繪受害者丈夫和嫌疑犯妻子相遇，並且對立的心理類型驚悚片，兩主角在片中像在拔河般精彩。」電影19日全台上映。

(中時 )