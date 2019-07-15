華視接連兩年承辦台北跨年晚會，去年找來張惠妹、南韓女子天團EXID助陣，今年再度喊突破，該台總經理莊豐嘉表示，「2019年華視第一次接下全台最具代表性，也最盛大的台北跨年晚會，更首次將電競、電商等四電元素結合跨年盛會，今年最特別的是，首度採取製播分離的形式。」

莊豐嘉提及，「我們有最專業的合作夥伴必應，酷炫的舞台和華麗演出，勢必會讓人眼睛一亮，甚至萬分期待，華視專業團隊在行銷以及轉播工程上，更是無懈可擊，絕對讓大家有高品質的跨年體驗。」更特別的是，華視將會帶民眾一路從夏天混到冬天，除了傳統跨年的信義商圈，更將活動版圖延伸到熱鬧繁華的東區，舉辦各種大小活動。

而必應創造執行長周佑洋與總統籌陳宜盈透露，「必應創造正式取得2020臺北跨年晚會，這一刻，對我們來說是一個重要的里程碑，這次能跟華視團隊再度攜手合作，我想今年的跨年會很不一樣，敬請期待。」

(中時 )