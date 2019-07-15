劉德華（華仔）監製、主演《掃毒2 天地對決》在各地都開出紅盤，上周來台進行兩天一夜宣傳活動，讓電影氣勢更上層樓，週六立刻在台北開出172萬票房，是港片繼《寒戰2》後在台單日票房最高紀錄，全台票房更在短短2天內突破千萬成績。

首周末總計台北開出498萬元的票房佳績，打破今年華語電影的開片票房紀錄，原紀錄是《五月天人生無限公司》所創下的479萬元。全台票房則逼近1700萬，觀影人次達到近7萬人次，創下今年台灣華語電影首周觀影人次紀錄。

華仔的敬業程度有目共睹，來台時對粉絲的熱情更令人難忘，日前接受大陸媒體訪問時也談到新人和資深演員的態度差異，他表示過去在訓練班時，全靠自己承擔連戲的責任，「戲服要一致，避免穿幫，我們就是這樣訓練的。」

如今新人能準時到片場和記住台詞都成為優點，和馮小剛拍戲時，華仔總是提前一小時到現場梳化，馮小剛還問他：「為什麼這麼早到？」因為其他演員都是「準時」現身，讓華仔不禁攤手感嘆：「世界改了我還停在以前。」但他仍不會強迫其他人跟著自己的節奏或模式。《掃毒2》全台熱映中。

(中時 )