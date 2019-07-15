彰化縣晨陽學園單車環島活動邁入第11年，在學校老師、教官和諮商師等14位師長陪伴下，7名在學生與2名畢業學長將展開為期17天的環島任務。（謝瓊雲攝）

彰化縣晨陽學園單車環島活動邁入第11年，在學校老師、教官和諮商師等14位師長陪伴下，7名在學生與2名畢業學長將展開為期17天的環島任務。（謝瓊雲攝）

晨陽學園9名少年15日出發啟程環島，彰化縣長王惠美（右）親自到校授旗，關心、勉勵他們不要放棄，在旅途中挑戰自己、看見不一樣的自己。（謝瓊雲攝）

彰化縣晨陽學園單車環島邁入第11年，23名師生15日啟程出發，將展開17天的環島旅程，預計月底31日返回彰化，親自出席授旗的彰化縣長王惠美勉勵孩子們堅持到底、不放棄，在旅途中看見不一樣的自己、未來能展開光明美麗的人生。

參加環島的9名學員，在9位老師、3位教官與2位諮商師陪伴下，第一站要到苗栗，校方安排他們到各地車站、廣場等民眾聚集處實施反毒快閃活動，宣導反毒的重要性，也將與蘭嶼當地學生交流分享經驗，健全身心靈與培養意志力。

學園校長陳蘭棣表示，孩子們都非常聰明，長期缺乏愛與陪伴，只有持續的關懷、陪伴，說一次聽不進去，在晨陽就會持續耐心教導30次甚至100次，慢慢建立信任關係，讓他們有人生的光明面；也盼望社會大眾持續認識、支持並鼓勵這些孩子，成為他們人生中的貴人。

主任陳正雄說，今年參加單車環島的學生中，有7人是在學生，另外2位是畢業生學長，特地撥空回來傳承經驗、陪學弟妹們一起挑戰、完成單車環島壯舉。藉由活動啟發他們，無論未來選擇升學或就業，只要願意堅定自己的方向，社會上就會有很多人願意支持他們。

王惠美說，這絕對是孩子們難忘的旅程，過程中要克服非常多的問題，包括體能、天氣的適應等等，感謝老師們的用心陪伴，與各界的贊助、支持，一起溫暖這些孩子們，讓他們能夠有一個更好的學習空間，展開新的視野，實踐「勇，不放棄」的精神。

(中時 )