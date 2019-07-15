韓國男星姜至奐因演出電視劇《加油！金順》走紅，日前爆出涉嫌性侵、性騷2位女同事被逮捕，但他聲稱喝醉酒不記得發生什麼事，而今（15日）他透過律師承認所有罪行，表示會接受所有判刑。
姜至奐本月9日晚間參加完公司聚餐後，又找了2名女工作人員到他家續攤，而其中一名女子在韓國晚上時間9點41分時，傳訊向友人求救，稱被囚禁在姜至奐家，警方接獲消息後緊急逮捕姜至奐。
消息曝光後，姜至奐只表示喝醉酒，沒印象發生什麼事，並立即退出正在拍攝的韓劇《朝鮮生存記》，形象全毀。而經過一個禮拜的調查，姜至奐今終於鬆口認罪：「我承認所有嫌疑，真心向因我無法挽回的錯誤而受到巨大傷害的受害者們低頭道歉。我也想對為這次事件感到擔心的很多人說聲抱歉。我會接受懲罰，以贖罪之心活著。」
★中時電子報關心您：酒後不開車！飲酒過量，有礙健康！
(中時電子報)
#姜至奐
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。