宮廟行動公約有上千廟宇響應。（台南市警察局提供）

台南市警察局長黃宗仁16場座談會全程出席。（台南市警察局提供）

台南市是歷史古都，其中宮廟文化傳承悠久，區內廟宇林立，因此也有「眾神之都」稱號，每逢神明慶典時熱鬧滾滾，偶有影響民眾安寧的情形，台南市警察局今年5月起推動台南宮廟行動公約，以「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」6大主軸舉行分區座談會，邀集逾千宮廟參與簽署，宮廟自律配合警方執法收到成效，上月民眾報案宮廟妨礙安寧案件，較同期減少近7成。

台南市政府從2013年起推動廟會優質化政策，黃偉哲上任台南市長後也列為行動警政重要概念之一，市警局局長黃宗仁為維護優質宮廟文化，結合民政局、消防局、環保局等相關局處，以各警分局為單位，辦理「優質宮廟、文化府城」行動公約。

5月舉辦16場座談會，針對全市2758家宮廟（立案1630間、未立案1128家）發起邀請，約4成6宮廟主委、代表人共1289人出席，並有1268家宮廟完成行動公約簽署，警方除宣導嚴正執法外，也有效促成宮廟「自律」共識。

根據警局資料統計，宮廟行動公約簽署後，警方6月分受理宮廟妨礙安寧案件數為37件，與去年同期105件相較，案件數減少6成以上，而在晚上10點過後深夜至隔天8點清晨的檢舉案件，去年為43件，今年僅5件，減少9成以上，顯見大多宮廟已逐漸形成共識並配合遵守。

(中時 )