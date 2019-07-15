踏入暑假旺季，美國廉航捷藍航空（JetBlue）卻禍不單行，從紐澤西州起飛的航班，竟接連在周末兩天發生客機需緊急疏散和緊急改降的事故。13日一班飛往佛羅里達州的航班，機組人員在機上接獲自殺式炸彈背心的照片，引發恐慌。航機即時折返疏散，及後證實為虛驚一場。14日一班國際航班則疑因機艙出現異味導致員工及乘客不適，需要改降。

第一宗事件發生於由紐瓦克飛往佛州的B6 573航班上，有人在起飛前向乘客和空服員的手機發送一張身穿自殺式炸彈背心的照片，機組人員不敢怠慢，即時緊急折返，並疏散機上150名乘客。警方出動警犬搜索，未有發現可疑物品，乘客被耽誤多時後終得再次登機，順利抵達目的地。

14日紐瓦克飛往多明尼加共和國的B6 1203航班再生事故。機組人員報告指，有乘客和機組人員感到身體不適，客機因而轉飛紐約甘迺迪機場降落；部分乘客則轉機繼續行程。據報，是由於機艙傳出異味，導致乘客頭暈作嘔。不過，捷藍方面表示沒有收到任何異味報告。

(中時 )