50歲陳姓男子今（15日）上午10時許，駕駛公車行經新北市永和區福和橋、往北市方向，疑因恍神自撞凸出的施工護欄。（實習記者陳志綸翻攝）

50歲陳姓男子今（15日）上午10時許，駕駛公車行經新北市永和區福和橋、往北市方向，疑因恍神自撞凸出的施工護欄。（實習記者陳志綸翻攝）

50歲陳姓男子今（15日）上午10時許，駕駛公車行經新北市永和區福和橋、往北市方向，疑因恍神自撞凸出的施工護欄，所幸無人員傷亡，陳男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )