駕駛疑因恍神 公車永和自撞施工護欄 20:132019/07/15 中時 葉書宏 、實習陳志綸 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 50歲陳姓男子今（15日）上午10時許，駕駛公車行經新北市永和區福和橋、往北市方向，疑因恍神自撞凸出的施工護欄。（實習記者陳志綸翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 50歲陳姓男子今（15日）上午10時許，駕駛公車行經新北市永和區福和橋、往北市方向，疑因恍神自撞凸出的施工護欄。（實習記者陳志綸翻攝） 50歲陳姓男子今（15日）上午10時許，駕駛公車行經新北市永和區福和橋、往北市方向，疑因恍神自撞凸出的施工護欄。（實習記者陳志綸翻攝） 50歲陳姓男子今（15日）上午10時許，駕駛公車行經新北市永和區福和橋、往北市方向，疑因恍神自撞凸出的施工護欄，所幸無人員傷亡，陳男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #施工 #北市 #駕駛 #公車 #福和橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 攜手中華電信 振曜智慧站牌前進花蓮 04:102019/07/11 產業．科技 災後修建 花蓮國福大橋單線通行 04:102019/07/11 地方新聞 高美濕地7／13起假日交管 中市府專車接駁遊客 10:322019/07/11 生活 北市友善心運動 推動公車駕駛關懷長者 14:292019/07/11 生活 手機預約下車系統 新北跨區幹線公車全面啟用 18:072019/07/11 生活 真相曝光 公車少女性侵疑雲原來是... 19:242019/07/11 社會 266繞公車 12日起駛進裡冷、哈崙台部落 23:112019/07/11 生活 關懷長者 公車友善心運動起跑 04:102019/07/12 地方新聞 發現高齡駕駛 楊梅警協助返家 10:362019/07/13 社會 省道台74線及台74甲線道路辦理夜間施工 請於施工期間提前改道 10:502019/07/15 生活 社會熱門新聞 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 年輕美妹主動約炮 科技男銷魂後GG - 社會 燈火管制？金門無預警停電 影響12000餘戶 - 社會 - 中時 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。