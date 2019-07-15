電影《獅子王》中的幕後配音和音樂向來是重要元素之一，片商迪士尼特地安排西洋樂壇天后碧昂絲（Beyoncé）聯手華語歌神張學友，為「擬真版」新片破天荒合唱片中經典歌曲《今夜我屬於愛情》，2人分別是東西方人氣與實力兼具的超級巨星，不僅帶來跨越語言及文化的年度最強合作，更用歌聲助力完美演繹這部愛與成長的史詩鉅片。

1994年推出的動畫版《獅子王》被認為是整個動畫影史的巔峰傑作，拿下奧斯卡最佳原創配樂和金球獎音樂喜劇類最佳影片等10多項金獎榮譽，由樂壇長青樹艾爾頓強（Elton John）創作的主題曲《今夜我屬於愛情》則拿下當年奧斯卡最佳原創歌曲大獎，原聲帶更在全球更創下千萬銷量，並奪下兩項葛萊美獎，成為流行史上最具代表性的對唱情歌之一。

新片由導演強法沃（Jon Favreau）率領《阿凡達》視效團隊金牌陣容，呈獻令人震撼的經典場景。為打造全新中文版主題曲，迪士尼傾全力邀請華語樂壇歌神張學友助陣，張學友在盛情邀約下與碧昂絲對唱，碧昂絲獨具爆發力的嗓音遇上張學友獨一無二的歌喉，雙重實力組合升級再現該曲。單曲於17日與電影同步正式發行。

(中時 )