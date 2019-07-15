金門今（15）日晚上7時許發生無預警停電事故，造成金城鎮丶金寧鄕部分地區一片漆黑，受影響用戶逾1萬2000餘戶。台電表示，原因是塔山電廠第6、8號機組跳脫，引起低頻電驛動作，目前正緊急派員檢修中。

台電表示，停電戶數一度高達12659戶，目前停電戶數11146戶。

(中時 )