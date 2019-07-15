燈火管制？金門無預警停電 影響12000餘戶 20:172019/07/15 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金門地區今晚發生大停電事故，影響逾1萬2000餘用戶。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金門今（15）日晚上7時許發生無預警停電事故，造成金城鎮丶金寧鄕部分地區一片漆黑，受影響用戶逾1萬2000餘戶。台電表示，原因是塔山電廠第6、8號機組跳脫，引起低頻電驛動作，目前正緊急派員檢修中。 台電表示，停電戶數一度高達12659戶，目前停電戶數11146戶。 (中時 ) #停電 #金門 #預警 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門航空站創新作業 獲第2屆政府服務獎 09:112019/07/11 生活 金門牛隻野外走失 警方連找2天尋獲 10:542019/07/11 生活 金門高粱黨主席洪志恒 宣布再戰明年立委 12:122019/07/12 政治 金門小三通「塞車」 移民署將出手改善 15:302019/07/12 生活 金門警方推有氧戰鬥 邀青少年揮灑青春 16:342019/07/12 生活 暑假遊金門建功嶼 看摩西分海 04:102019/07/13 地方新聞 金門搶灘料羅灣風浪大 17年來首度緊急叫停 12:042019/07/13 生活 紐約市中心大停電一片黑 地鐵癱瘓、 4萬人受影響 09:342019/07/14 國際 金廈泳渡小金門出發 兩岸200泳士拚場 13:272019/07/14 兩岸 金門警方酒駕大執法 開出首張拒測18萬元罰單 09:392019/07/15 生活 社會熱門新聞 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 年輕美妹主動約炮 科技男銷魂後GG - 社會 燈火管制？金門無預警停電 影響12000餘戶 - 社會 - 中時 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 40歲女教授出差偷情 老公逮到400萬和解 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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