韓國瑜630民調封關前在新竹場造勢活動湧入30萬人潮，新竹市無黨籍的前議長謝文進是幕後重要推手，韓國瑜15日在初選民調脫穎而出後，謝文進將是在新竹地區的重要聯絡窗口之一。

韓國瑜在新竹場造勢活動，不少藍營地方人士並不看好能吸引太多人潮，沒想到造成極大轟動，後來傳出是由謝文進和新竹縣議會議長張鎮榮兩人在幕後推動，但謝對韓在新竹造勢成功，始終保持低調。

韓國瑜在新竹造勢活動前，在新竹縣市展開寺廟之旅，謝文進全程陪同拜託地方大老，並從中為韓引介新竹政壇重量級人士，可看出他在地方極佳的人脈關係。

在韓國瑜贏得國民黨總統黨內初選民調後，謝文進表示，民進黨執政3年多來，挾龐大國家資源，極盡政治鬥爭，清算在野政黨，導致台灣經濟困，民生凋敝，撕裂族群，兩岸關係緊張，交外嚴重失衡，中華民國前景令人擔憂。

謝文進相信韓國瑜代表國民黨參選總統，能為兩岸帶來和平對話，帶動台灣經濟發展，在韓國瑜投入總統大選後，他將義不容辭整合無黨籍力量與新竹地區藍軍共同為韓國瑜輔選，協助韓國瑜贏得總統大選，重返執政。

(中時 )