美國總統川普14日宣布將7月15日定為今年的「美國製造日（Made in America Day）、7月14日至20日這一星期定為「美國製造周」（Made in America Week）。白宮將舉行「美國製造展」，而川普也將簽署行政命令，繼續推動落實其「買美國貨、雇美國人」承諾。

美國之音（VOA）網站報導，白宮邀請來自全美50個州的製造商代表於15日在白宮展示他們的產品，為「美國製造」宣傳造勢。今年展出的產品有德州生產的棒球、科羅拉多州的刀具、俄亥俄州製造的房車、堪薩斯州生產的遊艇等。

川普聲明表示，自他當選以來，美國新增加600多萬個新工作崗位，平均工資以10年來的最高速度增長。川普還說，透過歷史性的稅收和監管改革、勞工項目、在貿易方面加強執法以及新貿易協議的談判，美國政府正在讓「買美國貨，僱美國人」成為新標準。

不過，美國與貿易逆差最大來源中國大陸之間的貿易爭端尚未落幕，美中兩國代表上周重啟對話，雙方分歧仍然顯著。美國對大陸電訊巨頭華為的限制、大陸對美國農產品的採購承諾等問題上，雙方沒有達成共識。

(中時 )