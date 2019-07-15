參與藍營總統初選落敗的郭台銘尚未表態是否參選到底，文化大學新聞系主任胡幼偉晚間說，郭今未表態，可以推測尚未決定硬拚到底，因為萬一參選造成韓、郭雙輸，結果尚需精算。

胡幼偉表示，昨晚不管幕僚跟郭最後是怎麼談的，但從郭今天不表態可以推測，昨晚，郭和顧問們商量時，並沒有決定「不管啦！硬拚了啦」！胡幼偉猜測，這樣的決定可能要看看今天各界的反應？還是要再問一下更神秘的高手後再做決定？

胡幼偉說，以郭的狀況，弄下去，錢當然不是問題；主要考量還是，硬弄，最後能贏的機會有多大？硬弄，最後，不是贏了就是輸了，贏了，當然沒問題；那萬一輸了呢？還有，萬一，自己輸了，還讓老韓也輸了，那怎麼辦？

胡幼偉說，這些都是郭要精算的，畢竟這可不是做生意，選票是在選民手上，且明年一月的事，現在，誰一定說得準呢？況且郭的團隊已是是知識界、文化界、新聞界、名嘴界響噹噹的人物，但這幫人連初選都搞不定，那還有誰能幫忙出主意打選戰呢？

(中時 )