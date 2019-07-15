檢方調查後，發現游男指控並無具體事證簽結，但游男胡亂指控與噴漆屬實起訴後，彰化地方法院法官近日依誣告、誹謗罪，分別判處6個月與3個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

根據判決書，蕭姓偵查佐去年9月13日偵辦毒品案，將涉案游男移送彰檢法辦，不料心生不滿的游男竟意圖反咬蕭一口，明知蕭並未經營或持有該養生館股份，竟在同年月17日上午，分別向彰化地檢署與田中分局告發，指蕭姓偵查佐於9月14日上午找過他，並語帶恐嚇說，「他有插股，叫我不要再報警」，誣賴被蕭恐嚇，還指證歷歷稱該家養生館負責人與會計，都私下告訴他，證實蕭姓偵查佐有插乾股。

檢警經調查後，確定該養生館股東、櫃台人員都不認識蕭員，股東證稱蕭員並非股東、未參與分紅，店家櫃台人員也證稱不認識蕭員，沒看過有員警來索取規費、插股分紅等；經檢警調閱雙向通聯記錄，並未發現蕭員和店內人士通話，並從一個月內的行車紀錄器資料來看，蕭員也沒有開車前往該家養生館或經過附近，查無具體插股情事。

彰化地院法官審酌，游男所為浪費司法資源，且噴漆散布不實文字，減損告訴人名譽，至今未取得諒解，依誣告罪判處游男有期徒刑6月；另外犯散布文字誹謗罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，全案仍可上訴。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )