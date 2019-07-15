台中市長盧秀燕15日率市府團隊與青年企業家交流，以「大台中生活圈美好願景」為主題交換意見。盧秀燕表示，她身為「市長媽媽」，重視兒童教育與安全，堅持推「公幼公托倍增計畫」，力拼4年任內增加180班公幼、18所公托，目前已有7所公托陸續開工。

台中市長盧秀燕與磐石會、中菁會、中區中小企協及新世代建築業等青年企業家進行交流，與會青年企業家代表肯定市府重視在地企業與國際接軌，提升下一代的安全、教育等政策，並關心稅賦抵減優惠、幼兒園名額不足等問題。

盧秀燕表示，市長最重要的工作是聆聽民意，掌握正確資訊後積極發展政策，希望與青年企業家交流，透過溝通、探討，達成「台中富市3」富強城市新好生活的重要政見。

盧秀燕指出，雖然台中市是六都財政排名最末，舉債上限只剩百餘億元，她堅持推動「公幼公托倍增計畫」逐步完善大台中幼教資源，台中市在104年至107年學年期間，公托增加90班，她規劃任內要增加180班，期盼藉此減輕家長負擔。

(中時 )