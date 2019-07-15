RN frigate HMS st albans' track while it escorted Chinese destroyer Xian through the English Channel today 14/07. Looks to have turned back at 1418 local time pic.twitter.com/yPaQRAfpHO — BoteOSINT (@BoteOsint) 2019年7月14日

日前一艘中共海軍導彈驅逐艦航行穿越英吉利海峽，該艦在穿越海峽時英國海軍派出護衛艦進行識別監視，並稱這是例行海上安全行動。中共海軍的航行路線或許是為回應英艦曾參加美國的南海航行自由行動，但平時已有不少國家的軍艦穿英吉利海峽而行，共軍藉離開法國時穿越英吉利海峽被視為刻意向英國擺姿態。

《多維新聞》引述英媒報導說，英國國防部發佈聲明指出皇家海軍出動23型公爵級護衛艦聖奧爾本斯號對西安艦進行識別監視。聖奧爾本斯號指揮官約翰克勞米說，他們例行執行的海上安全行動，監視著西安艦在接近英國海岸線時的航行情況，這對皇家海軍來說，是很正常的事情。

英國皇家海軍聖奧爾本斯號護衛艦全程監控中共西安艦通過英吉利海峽。（圖／推特@wave105radio)

西安艦是中共海軍052C型導彈驅逐，有「中華神盾」之稱。2015年入列服役，目前編制在中共東海艦隊驅逐艦第6支隊。該艦配備有源相控陣雷達及垂直发射系統，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有遠程警戒探測和區域防空作戰能力。

大陸導彈驅逐艦052C西安艦7月初在法國土倫港與法國海進行反恐與海上聯合搜救演習。（圖／新華社）

052C型的西安艦於2019年4月4日，與另一艘安陽艦和903型綜合補給艦高郵湖號從舟山起航，前往亞丁灣索馬里海域執行護航任務。隨後西安艦7月1日抵達法國南部土倫軍港，開始為期5天的海上反恐與聯合搜救演習，於7月11日離開法國土倫軍港。

(中時電子報)