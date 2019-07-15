美國國務院在7月9日終於批准向中華民國台北政府提供重要軍售，其中包括108輛M1A2T艾布蘭戰車(Abrams)、254枚刺針肩射式飛彈(Stinger)及相關設備，價值22.23億美元。為此，中國大陸外交部表示，將要制裁參與軍售的美國軍武公司。

除了這兩大軍售以外，中華民國還申購66架洛克希德馬丁F-16V(block 72)戰鬥機，這筆軍購還沒有確定。

路透社報導，大陸外交部發言人耿爽在週五說：「美國對台軍售，嚴重違反國際法、國際關係的基本準則，一個中國原則和中美三個聯合公報，侵犯了中國(大陸)的主權和國家安全。為此，我們將對參與向台灣出售武器的美國公司，實施貿易制裁。」

這一次軍購的參與公司，分別是通用動力公司(General Dynamics )，以及雷神公司(Raytheon Company)。這兩家公司的主要業務都是國防工業，提供尖端武器給北約盟國與美國盟友，與中國大陸的商業關係並不大。這與1989年的六四天安門事件有點關係，自那場事件以後，美國政府斷絕所有與中國大陸的軍售往來，即使日後經貿活動解禁，但國防承包商仍是禁止與北京打交道。

然而，中共官媒「人民日報」在週日於微信賬號上發表了一篇文章，列出2家大陸可以制裁到的美國公司，包括漢尼威爾國際公司（Honeywell.N），提供艾布蘭戰車燃氣引擎；和製作中小型客機的灣流航太公司(Gulfstream Aerospace)，它屬於通用動力系統的子企業。

中國大陸是漢尼韋爾和灣流的重要市場，因此至少可以對這兩家公司下手，截至目前為止，這兩家公司沒有什麼評論。

這不是大陸第一次揚言以經濟手段對付參與對台軍售的美國公司，至少2010年和2015年都曾提過， 但尚不清楚是否有落實所謂的制裁。

(中時電子報)