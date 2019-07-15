威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽15日上演兄弟鬩牆戲碼，雖在首節一路落後，中華藍仍發揮「老大哥」風範，終場87比77逆轉擊退中華白，取得3連勝，目前3勝1敗排名第3，接下來中華藍休兵2天，18日換到新莊體育館遭遇印尼。

身為「國民姊夫」的吳永盛，一開賽就火力全開，完全沒把中華藍防守放在眼裡，除了投進3顆三分球，更在罰球線上罰4中3，首節獨拿12分，幫助中華白首節一路保持領先，打完首節，中華白25比17領先，展現無懼老大哥氣勢。

不過「放手」給助理教練楊宜峰調度的中華藍，逐漸找回應有手感，次節拉出一波16比4的小高潮，反以33比30超前比數，加上中華藍竟在第2節掌握多達21次罰球機會(中華白上半場才13次)，打完上半場，中華藍46比42領先。

來到下半場，中華藍決定不再給小老弟機會，場邊調度的助理教練也從楊宜峰換成吳永仁，靠著接連三分外線命中，中華藍一舉擴大領先差距到20分，徹底把中華白打傻，光在第3節，中華藍就轟下31分，反觀中華白只拿15分。

儘管中華白末節仍未放棄，林庭謙、吳家駿、陳昱瑞等人攜手縮小雙方差距到10分，中華藍卻決定不放水，仍把陳盈駿、劉錚、胡瓏貿、周柏臣等主力放在場上拚戰，似乎擺明就是不想輸掉此役，最後總算如願拿下瓊斯盃3連勝。

前役休兵的陳盈駿，15日攻下中華藍全隊最高20分，另有7助攻、4籃板，胡瓏貿拿下16分、12籃板，劉錚也拿16分、6籃板及3抄截；中華白以吳永盛20分最高，林庭謙10分、4籃板及3抄截，黃泓瀚與吳家駿各有8分。

(中時電子報)