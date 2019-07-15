高雄市長韓國瑜再次疾呼，全民不要被意識形態綁架，2020該把票投給能讓人民過好日子的人。（袁庭堯攝）

現場民眾高舉「高雄市民同意答應帶職參選」、「市府團隊做牛做馬」、「佳芬姊保重身體」等牌子力挺。（袁庭堯攝）

現場民眾高舉「高雄市民同意答應帶職參選」、「市府團隊做牛做馬」、「佳芬姊保重身體」等牌子力挺。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜15日說，會帶職參選總統，全心拚市政。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜今晚上中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》，重申會帶職參選與市民朋友在一起，周一到五拚市政、假日拚國政、 拚選舉，至於黨內如何整合？「我想人心都是肉做的，大家都是情感的產物」，會真誠拜訪、誠懇拜託所有參賽者團結。

今晚《新聞深喉嚨》在高雄三民區義民廟戶外開講，邀請甫從國民黨總統初選脫穎而出的韓國瑜到場，受到上千韓粉熱情夾道歡迎，再現「大進場」景象，現場民眾高喊「總統好」、「韓國瑜凍蒜」，高舉國旗，及寫著「高雄市民同意答應帶職參選」、「市府團隊做牛做馬」、「佳芬姊保重身體」等牌子力挺。

韓國瑜上台致詞時向市民以及海內外關心韓國瑜的好朋友答謝，所有的基層庶民團結起來，獲得成功勝利，非常謝謝大家。現在高雄已經不是全台灣在注意，而是全世界都在看高雄。

他也透露，今天中午接到澳洲墨爾本將成立之友會，未來還有洛杉磯、紐約全球各地的朋友，全力來支持他，也願意做高雄市的好朋友，拜託大家讓全世界看到高雄的「熱情」。

針對民進黨給壓力要罷韓，甚至不滿韓帶職參選，韓國瑜直說，一定要尊重國民黨團意見，爭取帶職參選，永遠跟高雄市民在一起，周一到五拚市政、假日去拚國政、拚選舉，全心全意為高雄市民打拚。

外界也擔心國民黨初選後，黨內出現裂痕，韓國瑜則認為，人心都是肉做的，大家都是情感的產物，只要真誠、誠意的拜託、拜訪，一定會與所有參賽者一起團結力拚2020選戰，幫台灣未來找到一條充滿希望陽光的道路，打造「台灣安全，人民有錢」的環境。

韓國瑜再批，蔡英文總通執政的台灣，這3年各行各業過得很辛苦，沒有一個台灣人希望經濟過成這樣，尤其庶民過得辛苦，2020年要團結起來，開創美好未來，將來國防、外交、社福等政策，會一一跟各界報告說明整個國政願景。

韓國瑜提及，將來縮短貧富差距、南北均衡發展，過去中央只給地方錢，但心卻不在這裡，「沒有一個候選人比我熱愛高雄、愛南台灣」，南台灣地理位置好、資源多、人民勤勞，但經濟沒發展、生命力沒釋放，這是台灣人的損失，未來要南北兩個引擎一起啟動，讓大家感受到南方崛起。

針對美聯社報導直指韓國瑜勝出代表民粹主義的勝利，韓國瑜也有話要說，「我覺得他們沒估計到一件事，人民崛起、民心思變」，過去很多人支持民進黨幾10年，但蔡執政3年看不到政績 希望，這是人民覺醒，民心思變的結果，呼籲全民不要被意識形態綁架，台灣人會把票投給讓人民過好日子的人。

另外，久未公開露面的韓國瑜夫人李佳芬近況，韓國瑜透露，李佳芬近日暴瘦5公斤，前陣子還摔倒了，咳嗽一個多月，他很感慨一到了選舉，就抹黑、中傷，這對一個家庭婦女來說，心理壓力比較大，希望台灣政治能恢復和諧、美好、陽光、健康，而不是抹黑中傷。

(中時 )