美食已經成為百貨主打的重點之一，以現今百貨公司的業績占比來說，美食餐飲普遍已達30%以上，而且正陸續擴增，像京站就迎來了開業10年來最大規模的美食街改裝，更帶來了多家獨家品牌進駐，像全台獨家的泰式船麵品牌「nara Thai noodle bar」，開幕2周就賣出超過5000碗泰式船麵，而今就迎來美食街最後一家全新獨家餐飲品牌「旦旦旬」開幕，也同時宣告美食街全區正式全新投入營業。

京站過去的美食街就占全館餐廳的業績達30-35%，現為了讓用餐的顧客更舒適，不僅打造了圖書館、村落及森林的3大主題用餐區，讓想在美食街用電腦、聚餐等客人，都有專屬的角落之餘，還引進了多家全台獨家餐飲品牌，像是全台獨家的泰式船麵品牌「nara Thai noodle bar」，還有由館中的人氣的「屋莎鬆餅屋」餐廳集團，帶來第二品牌-薄脆餃子專賣店「旦旦旬」，今（15日）終於迎來全區新餐廳的開幕，人潮及業績預估將達20%成長。

(中時 )