據俄羅斯衛星通訊社15日報導，菲律賓新聞網站Rappler指出，菲律賓衛生部15日宣布部分地區因登革熱病例增加進入緊急狀態。

菲衛生部長杜克表示，2019年1月1日至6月29日，共發現登革熱病例10萬6630例，患病人數同比增加85％。此外，今年已有456人因這一疾病死亡。

據菲衛生部消息，民馬羅巴、西米沙鄢、中米沙鄢和北棉蘭老四個區提高了傳染病預警級別。另外9個地區也提高了預警級別並將危險情況通知民眾。

而在東南亞陸域方面，據新華社13日報導，越南衛生部預防衛生局日前發布的數據顯示，今年上半年越南全國登革熱病例已近8.8萬例，是去年同期的3倍以上，至少6名患者死亡。

數據顯示，越南登革熱疫情主要集中在南部地區，其中南部經濟中心胡志明市疫情較為嚴重。越南衛生部已要求各地衛生機構加強登革熱防治工作力度。

新華社報導說，越通社援引當地公共衛生專家觀點稱，近期登革熱高發的主要原因是南部進入雨季，充沛降水為蚊子繁殖帶來有利條件。此外，居民防疫意識較差、人口流動頻繁也是導致疫情蔓延的因素。

登革熱是登革病毒經蚊媒傳播引起的一種急性蟲媒傳染病。每年該疾病導致熱帶地區國家數千人死亡。登革病毒感染後可導致隱性感染、登革熱、登革出血熱，主要在熱帶和亞熱帶地區流行。

(中時 )