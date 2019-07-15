英國前外相強森（Boris Johnson）可望成為下任首相，《泰晤士報》14日引述其盟友說法稱，強森一旦上任，預計於2個月內出訪美國，與美國總統川普商討「後脱歐時代」貿易協議。

報導引述強森的1名盟友稱，整件事的關鍵在於美國，一旦英國跟美國達成貿易協議，英國就能夠很快在市場上達成其他協議，並有助讓其他國家意識到，英國想要談生意。

強森在7月24日成為首相後，他將會在2個月內與川普會面。他們正考慮於9月17日聯合國大會召開期間，順道進行官方訪問，但也可能更早展開訪問。

報導稱，按照強森團隊的計畫，他將尋求在10月31日脱歐期限前，與美國針對「一個範圍」的商品達成有限度的協議；他與川普也將為一份成熟協議訂立廣泛的大綱。消息人士稱，「毫無疑問，在（10月）31日脱離歐盟的一刻，我們應能與美國達成某種安排」。

報導又引述盟友的說法稱，強森當選後，他將會在數日內會見法國總統馬克洪和德國總理梅克爾，但他們仍在討論應該先到訪哪個國家。

(中時 )