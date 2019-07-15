國際獅子會300-C1區15日舉行第29、30屆總監交接，典禮中並捐贈台中市迅雷救援協會救難車1台及相關配備。（馮惠宜攝）

國際獅子會300-C1區15日舉行第29、30屆總監交接，交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕皆受邀出席，兩人一個早到先走、一個晚到，巧妙錯開；盧秀燕致詞時感謝卸任總監林殿上任內熱心公益，慷慨捐贈老人文康休閒車給市府社會局，同時也對新任總監謝文卿表達祝賀，期許市府與獅子會攜手同心，為台中持續打拼。

國際獅子會300-C1區第29、30屆總監交接暨區務人員及理監事就職典禮在林酒店舉行，由福倫連鎖藥局總裁林殿上將印信交接給新任總監：九福國際人力仲介公司負責人謝文卿，台灣總會總監議會議長王銓榮擔任監交人，典禮中並捐贈台中市迅雷救援協會救難車1台及相關配備。

盧秀燕在社會局長李允傑陪同下出席，包括國際理事黃廖全、300-C1區第一副總監莊長光、第二副總監袁偵智及300-C1區內閣團隊及各分會長，以及超過千位獅子會員到場觀禮，場面熱鬧盛大。

盧秀燕表示，林總監任內推動公益有成，獅子會國際基金會(LCIF)與獅子會台灣基金會(LCTF)的會員人數皆快速成長，新市府上任後，獅子會更慷慨捐贈兩輛老人文康休閒車給社會局，照顧長輩健康，感謝獅子會的無私貢獻，為這座城市打拼，盼持續攜手同心，讓台中更好。

(中時 )