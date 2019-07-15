英國央行（英銀）今天公布新版50英鎊新鈔，第二次世界大戰期間，成功破解納粹德軍「謎」(Enigma)密碼，協助盟軍贏得勝利的英國數學家圖靈（Alan Turing），被選為2021年底前發行的50鎊新鈔人物。

英國央行近年來陸續汰換紙鈔改為塑料鈔票，50鎊鈔票是最後一批。目前市面上仍有3.44億張50鎊鈔票流通，總值約172億鎊。

英銀總裁卡尼表示，他們在多位卓越科學家中，選出圖靈為新鈔人物，「他對吾人今日的生活，具無與倫比的影響力。」

圖靈被譽為現代電腦之父，二戰期間，他成功破解德國U型潛艇在大西洋戰場使用的密碼，對於縮短二戰居功厥偉。不過，圖靈在1952年因與一名男子發生性關係，當時同性戀尚未除罪化，圖靈因此觸犯猥褻罪，甚至被迫施打女性荷爾蒙，被化學去勢矯正。2年後，他服毒自殺身亡，年僅41歲。

同性性行為1967年才在英國除罪化，而2013年、也就是圖靈過世近一甲子後，英國女王伊莉莎白二世給予罕見的特赦，為他平反，恢復名譽。

(中時 )