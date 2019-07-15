上海公安證實台分析師被捕 公布刑拘3人姓名 22:212019/07/15 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上海仟和億公司旗下的12名台灣股市分析師，疑涉非法經營，9日遭到上海警方逮捕。圖／摘自仟和億官網 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣12名股票分析師日前在上海被搜捕，目前仍有3人受刑事拘留。上海市公安局經濟犯罪偵查總隊今天晚間首度證實並公布涉案台灣分析師姓名，經比對目前受刑拘3人分別為劉俊榮、翁鴻堯、陳雨農；取保候審4人為郭海培、吳金潮、翁禾晴及林偉熙。 上海市公安局經濟犯罪偵查總隊官方微博15日晚間通報，財經主持人「廖某強」夥同胞兄等人，非法從事證券、期貨投資諮詢業務，非法獲利金額巨大。「廖某強」即「上海仟和億公司」的老闆廖英強，同為本次12名台灣分析師所在公司，也是台灣分析師在上海最大聚落。 (中時 ) #分析師 #上海 #台灣 #經濟犯罪 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股逐洞賽》聚揚分析師莊佳螢：康控可望再攻 16:522019/07/11 財經 3台灣分析師在陸遭刑事拘留 獲陸委會證實 16:112019/07/13 財經 陸委會證實12名分析師上海遭逮捕 仍有3人刑事拘留 16:002019/07/13 兩岸 台灣分析師遭陸逮捕 陸委會籲對岸保障我方人員司法權益 16:122019/07/13 財經 12名台灣分析師上海被逮 對岸通報3人遭刑事拘留 16:452019/07/13 社會 台12名分析師上海被傳 其中3名仍在押 19:392019/07/13 財經 台分析師被查 業內：報明牌恐是原因 22:322019/07/13 財經 陸敲山震虎 台12名分析師被查 04:092019/07/14 焦點新聞 陸業者灑錢 台證券專家搶西進 04:092019/07/14 全球財經 3台籍股票分析師 遭上海拘留 04:102019/07/14 社會新聞 兩岸熱門新聞 上海公安證實台分析師被捕 公布刑拘3人姓名 - 兩岸 - 中時 貿易戰直接影響不大 陸GDP放緩另有內情 - 兩岸 蜂群作戰？殲-20與退役殲-6同框 - 日報 陸敲山震虎 台12名分析師被查 - 焦點新聞 - 旺報 陸破獲將領當美諜 傳俄通報 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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