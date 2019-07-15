台灣12名股票分析師日前在上海被搜捕，目前仍有3人受刑事拘留。上海市公安局經濟犯罪偵查總隊今天晚間首度證實並公布涉案台灣分析師姓名，經比對目前受刑拘3人分別為劉俊榮、翁鴻堯、陳雨農；取保候審4人為郭海培、吳金潮、翁禾晴及林偉熙。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊官方微博15日晚間通報，財經主持人「廖某強」夥同胞兄等人，非法從事證券、期貨投資諮詢業務，非法獲利金額巨大。「廖某強」即「上海仟和億公司」的老闆廖英強，同為本次12名台灣分析師所在公司，也是台灣分析師在上海最大聚落。

(中時 )