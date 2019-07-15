國民黨今天公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.80％的支持率壓倒性的勝出。鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫均祝賀韓國瑜贏得初選，並表達將給予祝福。但前立法院長王金平噤口不談，動向難明。反而在臉書對台灣好手謝淑薇在溫網女雙決賽奪冠大聲喝采，指【冠軍與冠軍之間的距離，台灣人做到了】，並稱「放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持」，隱喻仍堅持他的總統路。

王金平表示，「我們台灣人在國際上超爭氣，謝淑薇時隔 6 年再度拿下女雙冠軍，這個硬頸的台灣選手，靠著自己的努力，手腕就是她的光和熱。詹詠然也在混雙擊出漂亮球響，站在底線，把困境一球一球打回去，如今手捧個人第 4 座大滿貫賽金盃，如果這不是堅持，什麼才是堅持呢？」

王金平強調，「運動比賽除了精湛技巧與過人體能外，強大的心理素質更是關鍵，場上不受喧擾，場下不受誘惑，逆境時刻，更能正面以對。就如同我所堅持的，對人事物都要抱持著「靜」跟「敬」的態度，才能做出好的決策判斷，再創生涯巔峰。」

最後，王金平表示，「常言道，放棄，只要一句話；成功，卻需要一輩子的堅持。」似乎在激勵自己走在總統路堅持不懈。

(中時電子報)