國民黨今公布總統初選民調結果，由高雄市長韓國瑜以平均支持率44.805％位居第一，遠遠贏過第二名的郭台銘17.075％。國民黨青年部主任蕭敬嚴晚間則在臉書指出，在政黨對比部分，很多人看到相關數字會覺得疑惑、嘲諷，但這全因為這是初選民調，有「初選效應」。

蕭敬嚴指出，就像6月13日民進黨公布總統初選結果，總統蔡英文民調居然能夠大勝韓國瑜、台北市長柯文哲10％以上，就連落敗的前行政院長賴清德都夠贏韓國瑜跟柯文哲，這跟大多數人的理解，以及對照當時各大主流民調數字都有很大的不同。

他進一步說，才相隔一個月，7月15日國民黨總統初選的結果，卻是韓國瑜遙遙領先蔡英文、柯文哲，且韓國瑜還拿到將近5成支持度，五家民調公司平均支持度韓國瑜是47.7％、蔡英文15.8％、柯文哲18％；另外，郭台銘也以平均支持度29.2％，勝過蔡英文的14.1％及柯文哲的14.6％，甚至連排名第三的朱立倫都以20.7％、勝過蔡英文的15.6％、柯文哲的18.8％。

蕭敬嚴接著說，這是初選本來就容易有的「初選效應」，選民及支持者們知道該黨正進行黨內總統初選民調作業，特地在家裡「守電話」，導致表態率特高、甚至是同時拉抬所有候選人支持率的情形；就像是民進黨內總統初選期間，許多年輕朋友都殷殷期盼能接到手機民調電話，上週國民黨總統初選期間，許多支持者也在家裡守電話、辦轉接、甚至是把電話帶進廁所洗澡的情況。

他說，因此蔡英文在民進黨內總統初選後，各大民調又都顯示蔡英文的支持率「回歸正常值」；而未來韓國瑜的民調數字也是可以預期將下修「回歸正常值」，但這是否真代表「支持度」下滑，就是不同的事情了，「所以，大家別再困惑為什麼民進黨跟國民黨總統初選民調的數字，會有這麼大的差異了」。

蕭也不忘強調，接下來誰能在僅剩不到半年的大選中勝出，才是最關鍵的一件事，其中還有柯文哲的不確定因素；而在這之前，韓國瑜與黨中央，如何找回這段時間來產生疑慮、甚至是被嚇跑的知識藍、中間藍、經濟藍、青年藍等淺藍，才是更重要的課題。

(中時 )