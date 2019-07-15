Kolas 盼下會期可修正姓名條例，讓原住民對姓名有多一種選擇(Kolas臉書擷圖)

行政院發言人Kolas Yotaka離開立法院，擔任行政院發言人今屆滿一周年。Kolas說，她樂在工作，也有遺憾。最大的遺憾，就是無法促成她所提案的「姓名條例第2條、第4條」的修正案通過，讓原住民在身分證上可選擇只用羅馬字。她的周年願望，就是希望下會期可以力拚法案過關。

Kolas表示，她提出的修正案是希望內政部打開一扇門，讓原住民族多一種選擇：，只用羅馬字在身分證上登記姓名。如果有人不希望再用漢字在身分證上標註自己的姓名，就可以選擇只用羅馬字，例如Kolas Yotaka, Ngayaw Ake, Mayaw Ciru…等。

Kolas表示，如果繼續逼原住民使用拗口的漢字登記姓名，被迫接受他人用漢字稱呼原住民，就要面對她臉書圖中這些留言。對執政黨有意見的人，大可以只針對政策辯論，但名字卻被拿來作文章。她當發言人之後，被羞辱不是第一次，已習以為常。她想這就是很多原住民寧願繼續用漢名的原因，因為害怕。如果連她都難以倖免，一般人恐怕無法承受這種磨難。

Kolas指出，她所提出的「姓名條例第2條、第4條」修正案，曾經在內政委員會排入議程，審查過一次，但當時卻被有心人百般阻擋，被扭曲成「去中國化」云云。其實這只是姓名權的問題罷了。後來我離開立院，還無法完成三讀。這就是我最大的遺憾。一周歲願望：希望下會期還有機會拼一下。

(中時 )