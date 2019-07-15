「寶璽天睿」建案正對新市政公園第一排，業界預期完工後，將在台中豪宅王爭鋒。（盧金足攝）

台中市開發商搶購7期土地，預估未來7期新案單價將從6字頭起跳。（盧金足攝）

台中市7期穩坐政經重鎮，鑽石地段寸土寸金，包括聯聚、寶輝、豐邑、興富發等今年上半年7期土地交易超過134億，交易面積近7000坪，開發商紛紛重金押寶7期，業界預估未來7期新案單價，將從6字頭起跳。

從建商獵地布局版圖，大型綠地還是出手購地的首選，有綠地無敵棟距和視景觀，房地產價格支撐力道相對較強。

不動產業者指出，7期近1年來總價逾6000萬的豪宅，成交單價最高前10位中，大陸「寶格」、寶輝「秋紅谷」交易筆數合計占7位，屋齡12年的寶輝「花園廣場」名列第10位，建案都緊鄰夏綠地公園、秋紅谷公園、台中歌劇院，品牌與景觀加乘效應。

敦璟開發不動產仲介經理蔡鴻霖表示，豪宅建商為經營品牌地位，在7期精華區域購地推案具有相當主權宣示作用，也代表對未來2、3年7期房市的信心，目前如有地主對價格軟化

，開發商立即搶購，為土地增加庫存。

今年上半年7期最大筆土地交易，為豐邑建設購入市政路與河南路口2493坪土地，總價66.5億元，「豪宅一哥」聯聚建設也購入7期目前經營旅館業的「簡愛汽車旅館」與「印月餐廳」約1096坪，總價約25.7億。

在台中國家歌劇院附近有多個建案的寶輝建設，加碼購入惠民路、緊鄰歌劇院的停車場用地，面積520坪，總價8.4億元，另7期南側惠文路與大墩11街口湖水岸汽車旅館，面積約1106坪土地以總價約15億元售出給某企業，未來可能開發豪宅產品。

下半年將完工交屋的「雙橡園1617特區」、寶璽「天睿」同樣也面對公園首景，社區正對萬坪文心森林公園，戶戶朝南獨攬綠景，更規畫1200坪的社區私人花園，住戶享有內外雙公園景觀。

「雙橡園1617特區」單戶85、98坪的中坪數設計，為7期新市政特區中少有的坪數規畫，即使雙拼坪數也在200坪以內，符合現代豪宅客對住家大小的需求，產品受市場青睞。

此外，面對新市政公園的「寶璽天睿」，力聘空間大師片山正通為社區量身設計庭園廊道，住宅建築以公共藝術作品申請使用執照的案例。

「寶璽天睿」也請來日本庭園景觀大師藤田久數，以27米前庭退縮結合寬闊市政公園綠地景觀，種植16米高珍貴的五葉松、九芎、青楓等台灣原生種大喬木，形成新市政公園森林祕境社區，業界預期完工實價登錄將在台中豪宅王爭鋒。

7期新近將推出大坪數的新案，惠宇建設「大氣泱泱」，規畫80~100坪產品，戶戶面對文心森林公園，預計第3季開案，備受矚目。

(中時 )