Andi清空所有貼文，發文讓人多做聯想。（圖／翻攝自IG）

港星成龍和吳綺莉的私生女「小龍女」吳卓林，去年和大12歲的網紅Andi結婚，兩人5月一度傳出感情生變，後來又被目擊一起去看病，並在大街上多次接吻，似乎已和好，但今（15日）兩人被發現雙雙刪掉IG所有放閃文，被瘋猜婚姻是否又亮紅燈。

Andi今年5月曾在IG發文「積極向上吧，不要老是跟在我屁股後面找答案」，疑似在批吳卓林不長進，而今她再被發現刪光兩人合照，僅剩兩天前PO的一張影子合照，同時配文：「Bye bye social media，I'm on a mission.（再見社群平台，我要執行一個任務了。）」吸引網友留言「是買了新房子嗎？」但Andi並沒回應大家的提問。

吳卓林也刪光所有Andi相關貼文，僅留下有關自己的內容。（圖／翻攝自IG）

而吳卓林同樣刪光所有和Andi有關的信息，不禁讓網友多做聯想。據悉，成龍身家達117億元，當時吳卓林和Andi結婚，媽媽吳綺莉就曾懷疑對方是為了錢，這回傳出兩人婚變，不少人便推測Andi之後也會加入爭家產的行列。

(中時電子報)