威力彩頭獎又槓龜了!台灣彩券預估，威力彩已經連39槓，下期銷售金額為2.5億元，頭獎累積上看10.7億元；若由一名幸運兒獨得，不僅是今年最高單注獎金，也將是第四屆第7高單注獎金。

根據台彩網站公告，第108000056期的威力彩中獎號碼，依大小排序分別為10、18、26、29、30、34，第二區為05。這期威力彩頭獎槓龜，但有一名幸運兒抱得貳獎，獨得1666萬元彩金。

(中時 )