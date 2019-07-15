威力彩又槓龜 下期頭獎上看10.7億元 22:452019/07/15 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎又槓龜了!台灣彩券預估，威力彩已經連39槓，下期銷售金額為2.5億元，頭獎累積上看10.7億元；若由一名幸運兒獨得，不僅是今年最高單注獎金，也將是第四屆第7高單注獎金。 根據台彩網站公告，第108000056期的威力彩中獎號碼，依大小排序分別為10、18、26、29、30、34，第二區為05。這期威力彩頭獎槓龜，但有一名幸運兒抱得貳獎，獨得1666萬元彩金。 (中時 ) #威力彩 #頭獎 #槓龜 #幸運兒 #獎金 也許您會感興趣 推薦閱讀 許富凱金曲6度槓龜眼眶含淚 回家待1小時廁所冷靜 21:062019/07/11 娛樂 威力彩又槓龜 下期頭獎衝破10億元 23:052019/07/11 生活 真的發大財了！大樂透4億元頭獎 獎落高雄市 22:272019/07/12 生活 大樂透一人獨得4億 04:102019/07/13 社會新聞 連5天槓龜 韓粉換新電話等民調圖超狂 14:232019/07/13 政治 春遊嘉市 台中幸運兒抽中汽車 04:102019/07/14 地方新聞 《寒單》入圍11項全槓龜 導演黃朝亮：繼續努力 14:432019/07/14 娛樂 威力彩15日頭獎上看10億元 14:522019/07/15 財經 世大運李智凱獎金王 蘇柏亞獎金后 15:522019/07/15 體育 發大財不是夢! 連槓38期威力彩10億獎號出爐 21:172019/07/15 財經 生活熱門新聞 唐綺陽揭五星逆行後果 2星座想發財先這樣做 - 生活 12生肖本周運勢 ( 7／14~7／20) - 生活 整盤蝦子沒吃就走超浪費 她近看秒懂：高手 - 生活 買氣炸鍋爽料理花椰菜 10分鐘後成品讓老母哭了 - 生活 以為很健康？最油碳水化合物竟是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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