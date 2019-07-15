國際獅子會300-C1區總監交接，台中市長盧秀燕籲攜手同心為台中打拚。（盧金足攝）

國際獅子會300-C1區15日舉行第29、30屆總監交接，市長盧秀燕受邀出席，感謝卸任總監林殿上任內熱心公益，慷慨捐贈老人文康休閒車給市府社會局，照顧老人健康；同時，盧秀燕也對新任總監謝文卿表達祝賀，期許市府與獅子會攜手同心，為台中持續打拚。

國際獅子會300-C1區第29、30屆總監交接暨區務人員及理監事就職典禮今日在林酒店舉行，由福倫連鎖藥局總裁林殿上總監將印信交接給新任總監九福國際人力仲介公司負責人謝文卿，台灣總會總監議會議長王銓榮擔任監交人，典禮中並捐贈台中市迅雷救援協會救難車1台及相關配備。

盧秀燕在社會局長李允傑陪同下出席，包括國際理事黃廖全、300-C1區第一副總監莊長光、第二副總監袁偵智及300-C1區內閣團隊及各分會長，以及超過千名獅子會員到場觀禮，場面熱鬧盛大。

盧秀燕表示，獅子會國際基金會(LCIF)與獅子會台灣基金會(LCTF)的會員人數皆快速成長，新市府上任後，獅子會更慷慨捐贈兩輛老人文康休閒車給社會局，照顧長輩健康，感謝獅子會的無私貢獻，為這座城市打拼，盼持續攜手同心，讓台中更好。

社會局指出，市府推動社福政策，自今年7月1日開始，台中已恢復老人健保補助，減輕年輕人負擔；此外，也持續推動敬老愛心卡、幼兒學前教育、托育補助等社福政策，並藉由改善勞動條件、逐年調薪及青年保母創新方案，鼓勵青年加入長照與托育產業，讓老人及孩童獲得更妥善的照顧。

(中時 )