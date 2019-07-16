「打鐵豆花」名字很引人注意，老闆打鐵為業，以打鐵的態度與精神製作豆花。（盧金足攝）

Ｑ嫩的雪白豆花，和堅硬的打鐵，竟然會有交集！開在台中市西屯區河南路上的「打鐵豆花」，除了豆花好吃，很多客人就為了裝豆花的微笑便當盒而來，一打開就有滿滿的各種配料，還有美味湯底選擇，有客人對「卡娃伊」的便當盒愛不釋手，想買微笑便當盒帶回家，店家說，非賣品，這是從事「打鐵業」的鐵人老闆手作的便當盒，讓來吃豆花的客人吃到老闆的用心。

以傳統方法製作的「打鐵豆花」，讓客人點餐時增加很多趣味性，以手工豆花為例，可以選擇包括細冰泥、黑糖水、豆漿、仙草冰泥、紅豆湯等湯底，三種配料選擇性更豐富，包括花生、紅豆、綠豆、薏仁、大豆、雪蓮子、芋圓、芋泥、珍珠、湯圓及粉粿等。

超古錐的！一般豆花都裝在碗裡，「打鐵豆花」送上桌，則是一個可愛的便當盒，鐵盒兩旁還有可以提拿的鐵柄，外觀有一個微笑圖案的便當盒，打開鐵盒看到滿滿餡料的豆花，心情也受感染，吃豆花吃到嘴角也忍不住出現半月型的微笑。

「打鐵豆花」名字很引人注意，背後有令人感動的故事，吳姓老闆打鐵為業，製作豆花要求要有打鐵的態度與精神，像打鐵一樣要經歷火的高溫考驗，一敲一槌都要手工完成，無法「偷吃步」，而且多年經驗凝聚，打鐵的學問運用在豆花，堅持手工製造，和機器快速生產的豆花，就是不一樣。

店名：打鐵豆花

地址：台中市西屯區河南路二段320號

電話：（04）27075559

營業時間：上午11點至晚上11點

公休：無

售價：手工豆花60元、Ｑ嫩奶香豆花65元、日式抹茶豆花65元、美式打鐵豆花85元、日式打鐵豆花85元

(中時 )