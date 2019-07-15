《帥T空姐》黃姵嘉為戲打綜合格鬥，第一堂課上完骨頭快散了（金禾創意、三映電影提供）

《帥T空姐》王承嫣。（金禾創意、三映電影提供）

周美玲導演繼《偽婚男女》、《替身》兩部口碑作品後，推出彩虹系列第三部電視電影《帥T空姐》，找來金鐘獎最佳女主角黃姵嘉搭檔王承嫣演出「女女情侶」。黃姵嘉為扮演「空手道高手」一角，開拍前特別去上空手道與綜合格鬥的特訓課，舞蹈科班出身的她，身體協調性好，但是綜合格鬥相當困難，需要很大的力氣去練習，她坦言，「第一堂課回家後骨頭都快散了。」

黃姵嘉劇中飾演愛吃醋、個性不好惹的「悍婆」，她笑言：「跟私底下的我超像，幾乎是本色演出。」她也意外角色的生日跟她一模一樣，「我懷疑導演是故意的！」求證導演周美玲，她大笑：「我的確為她量身設計這個角色，被發現了嗎？哈哈。」

日前，劇組在中華航空總部模擬客艙開鏡，身高170公分的王承嫣換上「空少」制服，帥度破表，她與身材嬌小的黃姵嘉相依偎，被譽為是「最萌身高差」的螢幕同志情侶檔。《帥T空姐》預計2019年底上映。

黃姵嘉曾在電影《漂浪青春》、電視電影《握三下，我愛你》與周美玲合作過，這回首度搭檔王承嫣演情侶，兩人不約而同表示，個性都屬於慢熱型，比較不會主動去交朋友，黃姵嘉打趣說：「若是沒合作演這部戲，我們可能一輩子都不會認識。」

王承嫣再度與周美玲合作，飾演外表瀟灑內心溫柔的「帥T」，開拍前她主動先去剪了短髮，剪完覺得還不夠短，再請髮型師把後面頭髮剃到只剩3公分。劇中她原本職業是酒保，為了練習花式酒瓶拋接，她每晚跑到家裡附近小公園練習，搞得手臂都瘀青。後來劇中因緣際會考上空服員，不僅穿上「空姐」制服，劇中還要反串「空少」，讓曾懷抱當空服員夢想的她「一次滿足兩種願望」。

長年致力為同志及弱勢族群發聲的周美玲導演，這份堅持感動了華航，促成了這次在華航模擬客艙的協拍合作，以及劇組月底前往新加坡拍攝的機票贊助。而同樣的精神也讓周美玲被國際看見，今年7月1日奧斯卡主辦單位美國影藝學院宣布新增842名新會員，周美玲成為繼李安與侯孝賢兩位國際級導演之後，第三位入選成為美國影藝學院會員的台灣導演，也是台灣女性導演第一人。她表示：「沒想過會入選，備感榮幸，我更開心的是，他們注意到了《刺青》、《阿青，回家了》這兩部片子，希望未來能透過更多作品繼續為亞洲與女性觀點發聲。」《帥T空姐》7月底殺青，預計2019年底與大家相見。

(中時 )