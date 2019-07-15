號稱是獨立機關，專門管台灣電視台的NCC，本來應該是政府部門中最公平獨立的，最近卻老是被懷疑它的公正性，立委也分頭踢館，被稱為「耀神」的陳耀祥代主委深受挑戰，外界關心他能否撐住政治的進擊影響，而守住獨立機關立場?

NCC幾乎每月都在處分電視台的違規事項，不服處分的馬上回嘴!又被真假新聞搞得頭暈，總有人說它打壓新聞自由，最近還為了5G釋照有沒有偏坦大業者而被轟。

但討論最多的就是民進黨的新潮流，到底影響NCC大不大?本來立委批評檢討政府官員是天經地義的事，只是，任期還沒有到的獨立機關NCC主委詹婷怡，今年4月卻突然請辭，外界傳說就是被民進黨新潮流系統民代逼退的。

新潮流系統在NCC內有影響力也早有所聞，立法院助理都曉得，尤其是新北市上市公司大豐有線電視系統最具代表性。這位助理說，這幾年NCC只要接到立委辦公室電話，官員第一個想到的就是，是否新潮流立委打來的?接下來的反應是，跟大豐有沒有關係？當然，也有立委說，因為立法院交通委員會立法委員中，新潮流比較多也有關係，且新系選民服務做得很好，也是事實。立法院的資深助理說，NCC與立法院那條中線如果沒有畫好，就會讓人感覺立委影響NCC。

一位交通委員會立委就說，NCC如果沒有處理好重大爭議，難免讓人見縫插針。像今年6月開始的頻道斷訊風暴，還有接下來7、8、9月的頻道下架斷訊危機，都是大豐有線電視欠部份代理商頻道授權費3年多來所引發的，但因為大豐立委關係好，它的法務主管還是某NCC委員的學生，關係很好，才導致外界把茅頭指向NCC拖延沒處理好，是受到政治壓力與人情關係。

NCC為獨立機關，本來就應該盡量遠離政治，沒想到自己卻老是招來政治。像民進黨蘇系、正國會派系立委的前助理，最近都先後進去NCC內工作，說好聽是方便與執政黨立委溝通，推動法案，但也有NCC官員認為，派系的手太伸入，終究讓人擔心。

不只是立法院各派系會影響NCC，其實各企業集團也都跟NCC建立很好關係，台灣最有實力的有線電視集團富邦凱擘與第二大電信遠傳都很具代表性。去年前主委詹婷怡去幫富邦新球場開球，現在的代主委陳耀祥，7月12日周五也現身富邦MOMO TV 4K頻道開播典禮上，就可以看出富邦與NCC關係很好。還有，國民黨執政時代的前NCC委員，卸任後就曾去遠傳集團內學校教書、企業當董事。

但也有NCC官員說，其實企業經營政府關係天經地義，只是大家各顯神通而已，因此，邀約與NCC有關的人参与電視台活動或營運，都是可理解的。

這位官員說，從陳耀祥代理主委後，處理分組付費、大豐頻道斷訊等重大政策，甚至5G釋照的規劃內容，都守住了獨立機關應該有的專業態勢，沒有受政治力干擾，甚至有大電信媒體事業試圖要影響NCC委員的決定，NCC也撐住了。

(中時電子報)