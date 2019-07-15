為了對抗全球暖化，光是減碳已經不夠，許多專家表示，我們需要找方法來消除已經污染空氣的二氧化碳，這稱為碳捕捉。雖然一些科學家著重研究人工捕碳法，但是植物才是天然的補碳器，許多人希望多植樹來改善地球。一部分科學家打算基因改造植物，使植物的捕碳與固碳能力進一步加強。

樹木可以固碳，因此多種樹當然是對的，然而要種多少才能挽救環境?最近有一種說法認為，大約需要一兆棵。在此說出現之後，另一派說法認為這過於樂觀，因為樹木雖會行光合作用，但它也會落葉，每一面凋零的葉子都會因為腐殖作用而代謝回二氧化碳，因此真正能固碳的是樹木的樹幹與深根。

未來主義(Futurism)報導，加州沙克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)研究人員就打算以基因工程技術，加強植物的根部，他們以擬南芥(thale cress)為研究對象，尋找植物根部的控制基因，終於找到一種名為EXOCYST70A3的基因，決定了擬南芥根部在土壤裡的深度。

他們透過改變EXOCYST70A3基因，就能操作擬南芥根部的長短，而且所有植物都含有相同的基因，或與之相似的基因。

研究員沃夫岡‧布斯奇(Wolfgang Busch)說：「這是研究的第一步，我們可以改造植物種子，使它根紮的更深，或許對於大型喬木也有效果。我對這個研究感到非常興奮。降低大氣CO 2的濃度，是我們這個時代面臨的巨大挑戰之一，我希望基改的植物能夠協助我們完成這個工作。」

(中時電子報)